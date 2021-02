수치 고문 軍 쿠데타 알고 있었다…막판 담판 결렬에 체포 기다려

[아시아경제 권재희 기자] 아웅산 수치 미얀마 국가고문이 쿠데타가 일어나기 나흘 전인 지난달 28일 군부 측의 막판 담판이 결렬되면서 쿠데타가 일어날 것을 미리 예견했었다는 보도가 나왔다.

10일 주요외신이 복수의 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 수치 고문이 이끄는 민주주의민족동맹(NLD)이 선출직 의원의 83.2%를 석권한 지난해 11월 총선을 전후해 군부가 끊임없이 부정선거 의혹을 제기하면서 군부와 여당간 갈등이 깊었던 것으로 알려졌다.

수치 고문과 민 아웅 흘라잉 최고사령관의 관계도 소원해지면서 몇 달간 직접 대화를 나누지도 않았다는 것이 수치 고문 측근의 전언이다.

이에 따라 흘라잉 사령관이 측근을 통해 수치 고문 측과 수도 네피도와 최대 도시 양곤에서 담판을 시도했고, 만족스러운 결과를 얻지 못하자 쿠데타를 감행했다는 것이다.

특히 지난달 28일 네피도에서 있었던 담판 결렬이 쿠데타를 일으키는데 결정적으로 작용했던 것으로 보인다.

군부는 이 자리에서 선거 부정 의혹 조사를 거듭 요구했고, 수치 고문 측이 받아들이지 않자 분위기가 험악해진 것으로 알려졌다.

군부 측 대표단은 수치 고문 측에게 "군이 모욕당했다"며 "당신들 무례하고 버릇없다"며 거칠게 비난했다.

그러면서 2월 1일로 예정된 문민정부 2기 의회 개원의 연기, 선거관리위원회 해산, 군 감독하에 선거 부정 재조사 등 최소 3가지 요구 조건을 1월 29일 오후 5시까지 수용하라고 최후 통첩했다.

이 때문에 회담에 참석한 수치 고문의 오른팔인 초 틴트 스웨는 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다.

이날 수치 고문은 쿠데타를 직감한 듯 자신의 휴대전화기가 군부의 손에 넘어갈 것을 우려해 부쉈다고 측근들이 전했다.

실제 담판이 결렬되면서 무장 차량들이 양곤을 비롯해 여러 도시 주변으로 이동했고, 군부 지지자 수백 명이 양곤 시내를 행진했다. 네피도에서도 군부 지지자들을 태운 트럭들이 도로를 활보했다.

쿠데타 전날인 1월 31일까지 군부와 수치 고문 측이 접촉하기는 했지만, 수치 고문 측은 군부의 최후통첩 시한 이전에 이미 쿠데타를 기정사실로 받아들인 것으로 보인다.

수치 고문의 측근이자 NLD 중앙집행위원인 윈 흐테인 의원은 1월 29일 주요외신과의 통화에서 "쿠데타가 임박한 것으로 우려된다"면서 "가방을 싸고 체포를 기다리고 있다"고 말했다.

군부는 1월 30일 헌법 수호를 약속했으나 다음 날 네피도로 병력을 이동시켰고, 지난 1일 오전 3시 인터넷을 차단하며 쿠데타를 일으켰다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr