"이제 역사 속으로" 네이버 실검 폐지, 어떻게 생각하십니까

오는 25일, 네이버 실시간 검색어 폐지

"불편·소통창구 막혀", "보궐선거 앞둔 조치" 불만

전문가 "순기능보다 역기능 커 유지 의문 제기된 듯"

[아시아경제 김영은 기자] 포털 사이트 '네이버'의 '실시간 급상승 검색어' 서비스가 이달 말을 끝으로 폐지된다. 여론 조작·광고 논란 등이 있었던 실시간 검색어 폐지를 두고 일각에서는 불편함이 따를 것이라는 지적과 함께 오는 4월 보궐선거를 염두에 둔 조치가 아니냐는 비판도 따르고 있다.

지난 4일 네이버는 공식 블로그를 통해 "사용자들의 인터넷 서비스 사용 행태가 이전과는 크게 달라졌다"면서 "이들은 일방적으로 주어진 콘텐츠를 소비하기 보다, 자신의 취향이나 기호에 맞춰 선택적으로 콘텐츠를 소비하고 있으며 직접 콘텐츠를 생산해내는 것도 매우 중요하게 생각한다"라고 전했다.

이어 네이버는 "급상승 검색어는 풍부한 정보 속에서 능동적으로 나에게 필요한 정보를 소비하고 싶은 커다란 트렌드 변화에 맞춰 2월 25일 서비스를 종료한다"라고 밝혔다. 모바일 네이버 홈의 '검색차트' 판도 같은 날 함께 종료되며 16년 만에 서비스가 폐지되는 것이다. 해당 네이버 블로그의 게시글에는 1200개 이상의 댓글이 달렸다.

네이버의 실시간 검색 서비스는 2005년 5월 '실시간 검색순위'라는 이름으로 처음 시작됐다. 이는 일정 시간 동안 검색창으로 입력되는 검색어를 분석해 입력 횟수의 증가 비율이 가장 큰 검색어를 순서대로 보여주는 방식으로, 실시간 네티즌들의 관심사를 한눈에 보여주는 역할을 해왔다.

하지만 이 같은 실시간 검색어 서비스를 두고 신뢰성 논란은 계속돼왔다. 특히 선거 기간에는 정치권을 중심으로 실시간 검색어 조작 의혹이 제기되는 등 해당 서비스가 정치적으로 이용된다는 지적이 잇따랐다.

또한, 지난 2019년에는 조국 전 법무부 장관 임명 과정에서 찬반 양측이 네이버 급상승 검색어 순위를 놓고 세력 대결을 벌이면서 '이용자 관심의 흐름 반영'이라는 본래 서비스 취지에서 멀어진 것이 아니냐는 비판이 나왔다. 이 밖에도 실시간 검색어 순위에 기업의 광고성 문구가 자주 등장해 광고판과 다를 게 없다는 지적도 나왔다.

그러자 네이버는 2018년부터 검색어에 사용자의 연령, 관심사별 항목 설정 서비스를 도입해 개개인의 관심사에 맞는 검색어가 제공되도록 개편했지만 그럼에도 논란은 계속됐다. 앞서 카카오 역시 이 같은 논란에 지난해 2월 포털사이트 '다음'의 실시간 이슈검색어 서비스를 이미 폐지한 바 있다.

이러한 네이버 실시간 검색어 폐지를 앞두고 네티즌들의 입장은 나뉘고 있다.

먼저 재난 상황이나 중요한 정보 파악에 유용했던 실시간 검색어가 사라져 불편함이 예상된다는 반응과 함께, 다른 이들의 의견을 접할 기회도 사라져 답답하고 여론의 소통창구가 막힌 것 같아 폐지를 부정적으로 바라본다는 입장이 이어졌다. 또 오는 4월 보궐선거를 앞두고 정치적 논란을 염두에 둔 사전 조치라는 주장도 제기됐다.

한 네티즌은 네이버 공식 블로그 댓글을 통해 "능동적인 정보 검색도 중요하지만, 실시간으로 올라오는 검색어는 대화의 주제가 될 뿐만 아니라 사회적 공감대를 형성하는 매개체"라며 "다른 연령대와 소통할 기회가 줄어드는 계기가 될 것 같아 아쉽다. 어쩌면 하나만 알고 둘은 모른다는 생각이 든다"라고 꼬집었다.

한편 일각에서는 실시간 검색어 폐지를 긍정적으로 보는 견해도 있다. 한 네티즌은 온라인 커뮤니티에서 "선거철만 되면 항상 드러나던 게 검색어 조작 문제였는데 처음부터 제 기능을 못 해낼 거라면 사라지는 게 맞다고 본다"라고 주장했다.

이를 두고 전문가는 해당 서비스가 가진 순기능보다 역기능이 커 유지에 의문이 제기되는 것으로 보인다고 해석했다.

정덕현 대중문화평론가는 "우리는 쏟아져나오는 정보들을 모두 섭렵할 수 없다"라며 "그래서 실시간 검색어는 무엇이 가장 중요한 이슈인지 쉽게 주목할 수 있도록 이슈를 집중적으로 끄집어내는 기능을 해왔다"라고 설명했다.

이어 "이와 같은 긍정적 측면도 있지만 실질적으로 활용되면서 제 기능을 하는지 의문이 제기되는 상황"이라며 "이게 검색어에 오를 일인가 싶은 검색어들도 있고, 상업적으로 활용하는 경우도 많아서 폐지 쪽으로 무게가 실린 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "여론조작이 가능하고 특히나 정치권에서 발생할 수 있는 여론조작은 심각한 문제가 될 수 있으므로 포털 입장에서도 부담으로 느껴질 수밖에 없을 것"이라며 "그러한 부분에서 원천적으로 해당 서비스를 폐지하려는 것으로 보인다"라고 내다봤다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr