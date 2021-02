대성마이맥, 설 맞이 강좌 50% 할인 이벤트

교재 2권 이상 동시 구매하면 배송비 무료

[아시아경제 한진주 기자] 디지털대성의 인터넷 강의 서비스인 대성마이맥이 설 명절을 맞아 강좌 할인과 배송비 무료 혜택을 제공한다.

설 연휴 이틀 전인 9일부터 14일까지 수능과 내신 모든 단 강좌를 50% 할인 판매한다. 단 강좌 2개 이상 동시 구매 시에는 해당 강좌의 수강 기간을 수능 일까지로 연장한다. 교재 2권 이상을 동시 구매하면 배송비 무료 혜택을 제공한다.

대성마이맥은 “설 연휴 기간 수험생들의 공부를 지원하기 위해 다양한 혜택을 준비했다”며 “신학기 개학 전 취약 과목을 집중 학습하고 싶은 학생이라면, 이번 혜택을 받아 원하는 강좌를 수강하거나 교재를 받아보는 것을 추천한다”고 전했다.

대성마이맥은 8년 연속 수능 전 과목 만점자를 배출했다. 2021학년도 수능 전 과목 만점자 총 6명 중에 5명이 대성마이맥 19패스 유료 수강생이었다.

