이비스 스타일 앰배서더 서울 강남, 설 연휴 기간 한정 이벤트

[아시아경제 김유리 기자] 이비스 스타일 앰배서더 서울 강남은 설 연휴를 맞아 공식 홈페이지를 통해 11일부터 14일까지 연휴 기간 투숙하는 고객을 대상으로 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.

모든 고객에게 LG생활건강의 히트 아이템인 '퀸즈베라 치약'을 제공한다. 물을 묻히지 않아도 녹는 '샤베트 제형'으로 '리프레싱 민트향'이 난다.

더불어 2월 한 달간 공식 홈페이지에서 단독으로 진행 중인 '호텔로 도망왔설 패키지'는 ▲슈페리어 객실 무료 업그레이드 1박 ▲센텔리안24 마스크팩 2매 등으로 구성됐다.

설 연휴 기간 한정으로 이 패키지를 이용하는 모든 고객에게 체크인 시 신년 운세를 볼 수 있는 스낵류가 담긴 복주머니를 제공해한다. 연박으로 이용하는 고객에게는 선착순 20명 한정으로 객실 안에서 소중한 가족 또는 연인과 미식 호캉스를 즐길 수 있는 인 룸 다이닝 서비스를 제공한다.

패키지 가격은 1박 기준 6만원부터다(부가세 별도).

공식 홈페이지를 통한 모든 예약은 무료 주차 혜택이 포함되며 회원들은 회원 전용 요금 이용이 가능하다.

