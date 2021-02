[클릭 e종목]"삼성증권, 4분기보다 앞으로의 실적에 주목"

한국투자증권

[아시아경제 송화정 기자] 한국투자증권은 10일 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 39,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,700 2021.02.10 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성증권, 작년 영업익 6793억...전년비 31% 증가주식이 쏠쏠…연초부터 개미 투심 후끈 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일 close 에 대해 실적 개선세가 유효한 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 5만원을 유지했다.

삼성증권의 지난해 4분기 실적은 운용손익이 감소하며 시장 기대치를 하회했다. 백두산 한국투자증권 연구원은 "삼성증권의 4분기 지배순이익은 1267억원으로 컨센서스를 18% 하회했다"면서 "다른 부문들은 예상에 부합한 가운데 운용손익이 추정치 대비 부진했기 때문"이라고 분석했다.

삼성증권의 4분기 순수탁수수료는 1886억원으로 거래대금 감소와 수수료율 하락으로 전분기 대비 11% 줄었다. 금융상품판매수익은 944억원으로 전분기 대비 55% 감소했다. 백 연구원은 "전분기 큰 폭의 파생결합증권 수익 증가에 따른 기저효과 때문"이라며 "운용손익 및 금융수지는 618억원으로 전분기 대비 55% 감소했는데 주가연계증권(ELS) 평가방법 변경 및 채권운용 실적 감소에 따른 것으로 추정된다"고 설명했다.

4분기는 부진했지만 올해 실적 개선세는 유효하다는 의견이다. 백 연구원은 "올해 1분기부터 실적 반등이 재개될 것"이라며 "거래대금 증가로 순수탁수수료가 개선되고 우호적 글로벌 증시 여건으로 ELS 중심 금융상품 판매 수익도 호조가 예상된다"고 말했다.

한국투자증권은 삼성증권의 올해 순이익을 전년 대비 26% 증가한 6380억원으로 예상했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr