신세계면세점 "무착륙 관광비행 2달, 화장품·향수 구매율 가장 높아"

딥디크, 조말론 런던, 크리드, 바이레도 등 프리미엄 니치 향수 베스트 10 차지

2월 '슈퍼 스케일 혜택' 이벤트…오프라인 최대 83만원 선불카드 페이백

[아시아경제 김유리 기자] 프리미엄 니치 향수의 인기가 하늘에서도 거세다.

신세계면세점은 무착륙 국제관광비행 여행객의 소비 성향을 분석한 결과 딥디크, 조말론 런던, 크리드, 바이레도, 르라보 등 5대 프리미엄 니치 향수가 판매 상위권을 모두 차지했다고 10일 밝혔다.

화장품·향수가 전체 구매의 55%를 차지하며 가장 높게 나타났다. 화장품 및 향수 카테고리 중에서도 니치(Niche) 향수 브랜드가 가장 많이 판매됐다.

조말론 런던, 크리드, 딥디크, 르라보 등 5대 프리미엄 향수 브랜드가 무착륙 국제관광비행 여행객 대상 베스트셀러 브랜드 10위 안에 이름을 올렸다. 판매 개수로 보면 여행객들은 최소 1개 이상의 프리미엄 니치 향수를 구매한 것으로 나타났다.

유로모니터에 따르면 국내 프리미엄 향수 시장은 2018년 5000억원을 돌파해 꾸준하게 성장하고 있다. 한 국내 유통업체는 지난해(1~11월) 니치 향수 브랜드의 매출이 전년 동기 대비 62% 증가했을 정도다.

화장품·향수에 이어 럭셔리 패션, 시계·쥬얼리 카테고리가 각각 27%, 12%를 차지했다.

한편 신세계면세점은 무착륙 관광여행자를 위해 2월28일까지 '슈퍼 스케일 혜택' 이벤트를 진행 중이라고 밝혔다. 온라인몰에서 최대 41% 할인, 추가 사용 적립금 최대 46만1000원, 갓포인트 1000원을 제공하며 오프라인 매장에서는 선불카드로 최대 83만원 페이백을 해준다.

면세품 100달러 이상 구매 고객에게는 신세계상품권 1만원권을 전원 증정, 500달러 이상 구매 고객에게는 추첨을 통해 JW메리어트 서울 5만원 바우처를 제공한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr