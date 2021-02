속보[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당과 정부, 청와대는 4차 재난지원금 지급을 위한 추가경정예산(추경) 편성 논의를 서둘러 시작하기로 뜻을 모았다.

당정청은 9일 민주당 홍익표 정책위의장, 김상조 청와대 정책실장, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 참석한 가운데 열린 비공개회의에서 이같이 논의했다고 홍 의장이 MBN TV에 출연해서 밝혔다.

홍 의장은 "경제 상황이 심각하고, 코로나도 쉽게 잡히지 않는 상황이 지속되고 있다"며 "민생 차원에서 시급하게 4차 재난지원금을 위한 금년도 1차 추경을 준비하자고 했다"고 전했다.

홍 의장은 "당정청이 각자 입장을 정리, 설 연휴가 지나면 논의를 시작하자고 했다"고 말했다.

당정청은 재난지원금 지급 필요성에 공감대를 이뤘지만, 구체적인 추경 규모 등까지 협의가 이뤄지지는 않은 것으로 알려졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr