철도공단, 올해 철도시설 개량에 ‘1.2조원’ 투자

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 올해 노후 철도시설의 개량사업에 총 1조2971억원을 투자한다고 9일 밝혔다.

개량사업비는 국민안전 SOC 디지털화 및 노후시설 성능개선 사업에 8631억원(66.5%), 스크린도어 등 이용객 안전시설 및 편의시설 확충 사업에 4340억원(33.5%)으로 구분해 쓰일 예정이다.

특히 철도공단은 코로나19로 침체된 경제를 활성화 할 목적으로 올 상반기 중 시설개량 사업비 7912억원 이상(61%)을 조기 집행할 계획이다.

이를 통해 철도공단은 1만2000여명의 일자리를 창출해 고용안정에도 기여할 수 있을 것으로 내다본다.

철도공단 김상균 이사장은 “철도 인프라 개량사업에 투자를 계속해 스마트인프라 관리체계를 구축해 나가겠다”며 “이를 계기로 국민이 철도를 보다 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있게 할 것”이라고 말했다.

