무안군 무안읍 청년회, 소외계층 후원 물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 무안읍 청년회(회장 이재호)는 지난 7일 설 명절을 맞아 관내 소외계층 137가구에 후원 물품을 전달했다고 9일 밝혔다.

이날 청년회원들은 십시일반 모은 회비로 마련한 쌀과 라면, 의료 도구 세트를 각 가정에 전달하며 이웃들의 안부를 물었다.

이재호 회장은 “앞으로도 복지 사각지대에 놓인 주민들을 위한 나눔과 봉사를 지속해서 펼치겠다”고 말했다.

김정철 무안읍장은 “코로나19로 힘든 시기에 이웃사랑을 실천해주신 청년회에 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 소외계층을 위한 맞춤형 복지로 살기 좋은 무안읍을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 무안읍 청년회는 매년 설 명절 나눔 행사를 진행하는 등 따뜻한 명절 분위기 조성에 앞장서고 있다.

