해운협회, 호르무즈해협 안전항행 매뉴얼 제작

[아시아경제 이동우 기자] 한국해운협회는 최근 호르무즈해협을 통항하는 우리 선박의 안전한 항해를 위해 '호르무즈해협 통항선박 항행안전을 위한 매뉴얼'을 제작해 회원사에 배포했다고 9일 밝혔다.

유엔해양법협약에 의해 모든 국가의 선박은 영해 내에서의 무해 통항권과 공해상에서 항해의 자유를 보장받고 있는 상황에서 지난 1월4일 호르무즈해협 공해상에서 한국국적 석유화학제품선 ‘한국케미’호가 이란에 의해 나포되는 사건이 발생 세계해운업계에 큰 충격을 안겨준 바 있다.

이에 한국해운협회는 호르무즈해협에서 무장세력이 정선 및 나포 등을 시도하는 상황에 대비해 우리 선원과 선박들이 안전을 확보하면서도 단계별로 쉽게 적용해 합리적으로 대처할 수 있는 방안을 제시하기 위한 지침서를 마련했다.

이번에 배포된 매뉴얼은 해양수산부에서 배포한 '호르무즈해협 통항선박 항해안전조치 가이드라인'과 미국 교통해양청 등이 배포한 자료를 참고해 우리 선박과 선원들의 현실에 맞게 정비했다.

매뉴얼에 따르면 호르무즈해협 인근을 항해하는 선박에서의 대응을 ▲해협 진입전 안전조치 ▲해협 항행시 대응조치 ▲이란 무장세력 정선 요구(접근)시 대응조치 ▲이란 무장세력 승선시 대응조치 등 단계별로 구분해 선박에서 상황에 따라 대응할 수 있도록 했다.

김영무 한국해운협회 상근부회장은 "회원사에서는 동 해협 항해시 본 매뉴얼을 적극 활용해 자사 선박이 나포되는 상황이 발생하지 않도록 만전을 기해주시길 당부드린다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr