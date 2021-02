경북도, 설 연휴 코로나19 방역·비상진료체계 구축

선별진료소 46개소, 감염병전담병원 6개소 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 설 연휴기간 시·군 보건소에 방역·비상진료대책반 각 26개 반을 가동하며 연휴기간 24시간 비상연락체계를 유지한다.

9일 경북도에 따르면 선별진료소 46개소와 감염병전담병원 6개소를 운영하는 한편 감염병 표본감시 의료기관 129개소를 통해 법정 감염병의 발생상황을 지속적으로 감시하고 신속히 대처할 계획이다.

연휴기간 중 응급환자에 대한 비상진료체계도 가동한다. 응급의료기관·응급의료시설 36개소를 24시간 상시 비상진료체계를 유지하고 연휴기간 문 여는 병·의원 368개소, 휴일지킴이 약국 436개소를 지정?운영 한다.

연휴기간 문 여는 병·의원 현황 및 약국에 대한 정보는 ▲보건복지상담센터 ▲119안전신고센터 ▲경상북도 및 시·군 보건소 홈페이지 ▲응급의료포털 ▲응급의료정보제공(E-GEN) 앱을 통해서 확인 가능하다.

특히, 재난발생 시 신속한 대응을 위하여 도 및 시군 보건소 비상연락망을 유지하고 도내 재난거점병원인 권역응급의료센터 3개소에 재난의료지원팀을 편성, 다수 인명피해 발생 시 즉각적인 대처가 가능하도록 재난응급의료 진료체계를 가동한다.

재난거점병원은 포항성모병원, 안동병원, 구미차병원 등이다.

김진현 경상북도 복지건강국장은 "설 연휴기간 사람 간 접촉 및 지역 이동 등으로 코로나19의 재 확산 우려가 높은 상황"이라며 "가급적 고향방문과 여행을 자제하고 5인 이상 집합금지, 개인위생관리 등 철저한 방역수칙 준수해 달라"고 당부했다.

