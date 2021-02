여경협, 2021년 여성기업유공자 포상…다음달 5일까지 접수

[아시아경제 김보경 기자] 한국여성경제인협회는 여성기업 발전과 육성에 기여한 공로자를 발굴하는 '2021년 여성기업유공자 포상' 신청을 다음달 5일까지 접수한다.

여경협은 매년 '여성경제인의 날'을 기념해 여성기업인의 자긍심 고양과 사기 진작을 위해 포상을 실시하고 있다.

포상분야는 ▲모범여성기업인 ▲모범여성근로자(임원 포함) ▲여성기업육성공로자 및 단체(기관) 등이다.

포상종류는 산업훈장, 산업포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 정부포상과 기획재정부장관표창, 중소벤처기업부장관표창, 여성가족부장관표창 등 총 75점 수여를 목표로 추진하고 있다.

모범 여성기업인 심사기준은 ▲매출 고용 수출을 통한 국가경제 기여 ▲여성 고용 확대 등 여성경제활동 촉진 ▲방역물품 생산 등 코로나19 위기 극복에 기여한 기업 등을 중심으로 선정한다.

제출서류에 의한 예비심사와 현장실사를 거친 다음 각계 전문가로 구성된 공적심사위원회 1차 심사 후 중소벤처기업부 공적심사위원회 등 정부포상 절차에 따른 심사를 마치면 최종 포상후보가 결정된다.

자세한 사항은 한국여성경제인협회 홈페이지, 여성기업종합정보포털 공지사항에서 확인 가능하다. 신청은 한국여성경제인협회 포상전담팀 또는 전국 17개 지회에 제출하면 된다. 접수는 이메일, 우편(등기), 방문 접수로 가능하다.

