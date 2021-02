[아시아경제 이민우 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 159,200 전일대비 8,000 등락률 -4.78% 거래량 171,171 전일가 167,200 2021.02.09 10:38 장중(20분지연) 관련기사 컴투스, 작년 4Q 영업익 248억…전년比 23%↓컴투스, K-뉴딜지수(게임) 테마 상승세에 5.27% ↑[실전재테크]드라마부터 게임까지…'콘텐츠' 무기로 홀로선 코스닥 강자들 close 는 보통주 1주당 1500원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당율은 1.0%, 배당금총액은 180억3910만원이다.

