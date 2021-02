티몬 검색어 1위 '10분어택'…타임매장 검색 매출 8배↑

타임매장 검색량 전년比 4배 증가

반값 마스크, 매출 2억 올리기도

"짧은 시간에 폭발적 구매 파워"

[아시아경제 김보경 기자] 티몬은 최근 한 달간 쇼핑 검색어 1, 2순위에 타임커머스 대표 매장인 '10분 어택' '100초 어택'이 올랐다고 밝혔다. 타임매장 검색을 통한 매출은 8배 이상 급증하는 등 매 시간 특가상품을 선보여 구매 효과를 높이고 있는 것으로 나타났다.

티몬은 최근 한 달간 쇼핑 검색어 순위를 분석한 결과, 타임커머스 대표 매장인 10분어택에 이어 100초 어택이 각각 검색어 1, 2위에 올랐다고 9일 밝혔다.

티몬의 타임매장 관련한 검색량은 1년 새 급증해 작년 동기 대비 4배 이상 늘었다. 매장 검색을 통한 구매자는 7배 가량, 매출은 8배, 구매 단가도 2배 이상 크게 올랐다.

티몬 관계자는 "쇼핑 키워드로 특정 상품명이 아닌 매장 이름이 검색 상위에 오르는 일이 매우 이례적"이라며 "타임매장을 통해 선보이는 특가 상품의 경쟁력이 고객에게 긍정적 요인으로 인지되고 있다"고 분석했다. 티몬은 매 시간 특가상품을 선보여 고객을 유인하는 타임커머스를 중점 추진하고 있다.

새로운 타임매장들도 지속적으로 구축하고 있다. 매월 1일 퍼스트데이를 비롯해 매주 월요일 티몬데이, 금요일마다 무료배송데이가 진행된다. 매일 아침 9시 100초 동안 열리는 '100초어택', 매일 10시에 10분 동안 진행하는 '10분어택', 모닝타임, 나이트타임, 심야타임 등 시간대별 매장이 24시간 이어진다.

코로나19 상황 속에서 10분어택 통해 KF94등 마스크를 반값에 판매한 결과 단 10분 동안 총 35만장, 2억원의 매출을 끌어내기도 했다.

이진원 티몬 대표는 "티몬의 타임매장은 짧은 시간에 폭발적인 구매 파워를 보여줄 수 있는 유일한 쇼핑 플랫폼으로써 판매자와 고객 모두에게 만족을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr