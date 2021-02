2월 대한민국 라거 다시 시작

'K-라거'를 향한 포부 담아

[아시아경제 임혜선 기자] 오비맥주는 신제품 한맥의 첫 TV 광고를 11일부터 공개한다고 9일 밝혔다.

‘한맥’은 오비맥주가 대한민국을 대표할 라거를 찾기 위해 시작한 ‘대한민국 대표라거 프로젝트’의결과물이다. 한맥은 한국적인 맛을 위해 국내산 고품질 ‘쌀’을 함유, 상쾌한 풍미가 특징이다.

광고 영상은 맥주의 한 종류인 ‘라거’의 ‘맛’에 대한 화두를 던지며 '2021년 2월 대한민국 라거 다시 시작'이라는 문구로 ‘한맥’의포부를 담았다. 모델은 배우 이병헌이다. 이번 광고 영상은 한맥의 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해서도 제공된다.

오비맥주는 이달 초부터 신제품 ‘한맥’의 판매를 시작했으며,2월 중순 이후로 전국 대형마트, 슈퍼, 음식점 등으로 소비자 접점을확대해 나갈 예정이다.

