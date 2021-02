광주은행, 2020년도 당기순이익 1602억 원 달성

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 2020년도 연간 당기순이익(별도기준)이 1602억 원(2019년도 1733억 원)을 시현했다고 9일 발표했다.

연말 명예퇴직에 따른 비용을 반영하면 1727억 원 실적으로 전년과 비슷한 수준이다.

영업이익은 2119억 원(2019년 2324억 원)으로 연말 명예퇴직 비용과 코로나19 리스크 사전 대비를 위해 추가 적립한 충당금 220억 원을 감안하면 전년도와 비슷한 실적을 보이며 기초체력의 견고함을 보여줬다.

더불어 코로나19 팬데믹에 따른 경기침체 속에서도 선제적인 건전성관리로 고정이하여신비율 0.43%와 연체비율 0.39%를 유지해 국내 은행권 최고 수준의 자산건전성을 유지했다.

BIS자기자본비율은 17.60%, 보통주자본비율은 15.47%로 자본적정성도 양호한 수준을 보이고 있다.

송종욱 광주은행장은 “광주·전남 대표은행으로 자리하기까지 한결같은 성원을 보내주신 지역민과 고객님께 감사드리며 앞으로도 지역 대표은행의 사명감을 가지고 고객가치와 사회적 책임을 기본으로 우수한 경영성과를 이끌어내는 ‘이익 이상의 가치 추구’의 경영을 이어가겠다”고 말했다.

이어 “특히 2021년은 코로나19 위기 속 터널을 뚫고 나와야하는 막중한 임무를 가진 해로 변화와 혁신을 과감히 실행할 것이며, 지역경제의 어려움이 예상되는 만큼 지역 소재 중소기업과 소상공인 지원 및 지역과의 상생관계를 심화해 포용금융 실천 및 사회공헌활동에 적극 앞장서겠다”고 말했다.

