동양생명, 보장성 신계약 확대…지난해 순익 14.5%↑

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 5 등락률 +0.13% 거래량 74,181 전일가 3,960 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 여행·레저에서 암까지…저렴하고 쉬운 미니보험시장 '활짝'동양생명, 소아암 환자 위한 기금 2억 전달동양생명, 생명보험 테마 상승세에 7.12% ↑ close 은 지난해 당기순이익이 1286억원으로 전년 대비 14.5% 증가했다고 9일 밝혔다.

매출액은 전년보다 11.1% 늘어난 6조9490억원, 영업이익은 61% 증가한 1776억원을 기록했다. 동양생명은 보장성 중심의 영업 전략으로 보험이익이 안정적으로 늘면서 주요 영업지표가 개선됐다고 설명했다.

지난해 5조7687억원의 수입보험료를 거뒀으며, 이 중 보장성은 2조3342억원으로 전년 대비 7.5% 확대됐다. 총자산은 36조2530억원으로 전년대비 6.8% 증가했다.

동양생명 관계자는 "코로나19 장기화로 인해 대면영업이 어려운 상황에도 보장성 신계약을 확대하고 투자손익을 개선하기 위해 노력한 결과"라며 "안정적인 보험 포트폴리오와 재무건전성을 바탕으로 코로나19 위기를 기회로 바꿔 고객?기업?주주가치를 높이는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 동양생명은 8일 이사회를 열어 주주가치 제고 차원에서 1주당 220원의 현금배당을 결의했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr