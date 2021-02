<승진>

◆실장급

▶해양정책실장 송상근 ▶수산정책실장 김준석

<전보>

◆국장급

▶해운물류국장 전재우 ▶정책보좌관 최현호 ▶해양정책관 김창균

