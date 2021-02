[포토]광진제일새마을금고, 방역차량 및 방역기 전달

[아시아경제 박종일 기자] ◇광진제일새마을금고, 방역차량 및 방역기 기증 [자양1동]

자양1동 새마을지도자협의회가 3일 광진제일새마을금고로부터 지역사회 안전을 위한 방역차량과 방역기를 기증받았다.

자양1동 새마을지도자협의회는 그간 사람의 힘으로 작동하는 압축방역기와 대여한 방역차량으로 방역 봉사를 진행해왔으나, 이번 기증을 통해 지역 곳곳을 신속하게 방역할 수 있게 됐다.

◇홀몸어르신을 위한 사랑의 溫 감자탕 나눔 [자양3동]

자양3동주민센터와 자양3동새마을부녀회가 설 명절을 맞이하여 지역 내 홀몸어르신 50명에게 직접 만든 감자탕을 전달했다.

이번 감자탕 나눔은 주식회사 다온미트의 돼지등뼈 100kg 후원과 새마을부녀회 회원들의 봉사 등 지역사회가 함께 마련한 것으로, 이를 통해 코로나19 장기화와 거리두기로 인해 홀로 명절을 보내는 어르신들에게 따뜻한 온기를 전달했다.

◇중곡동교회, 저소득 학생들을 위한 장학금 전달 [중곡4동]

중곡4동주민센터가 중곡동교회로부터 지역 내 저소득 학생들을 위한 장학금 총 785만여 원을 전달받았다.

중곡동교회는 매년 바자회 개최 등을 통해 모은 성금을 지역의 도움이 필요한 이웃들에게 전달하고 있으며, 올해는 코로나19 확산 방지를 위해 장학금을 비대면으로 전달할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr