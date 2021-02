홍남기 "코로나 피해계층 추가지원 검토"…4차 재난지원금 공식화

8일 간부회의서 "9.3兆 3차지원금 집행 속도" 주문

고용동향 발표 직전 "2월까지 고용지표 어렵다"

'청년 고용대책', 졸업시즌 2월 아닌 3월 발표 유력

부동산 대책은 "확실한 실행이 관건"

[아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 8일 기재부 간부들에게 "피해가 심해지는 계층에 대한 추가 지원, 사각지대에 대한 보강 지원 등을 점검하고 검토하라"고 지시했다. 3차 재난지원금 집행에 속도를 내라고도 했다. 4차 재난지원금 관련 검토에 들어가겠다고 공식적으로 선언한 것 아니냐는 해석이 나온다.

8일 홍 부총리는 정부세종청사에서 기재부 확대간부회의(확간회의)를 열고 "9조3000억원 피해지원대책(3차 재난지원금) 집행 상황을 꼼꼼히 점검하고 집행에 속도를 내달라"며 이렇게 말했다.

새해 첫 고용동향 발표를 앞둔 가운데 홍 부총리는 "거리두기 방역 장기화에 따른 고용 충격에 지난해 고용 기저효과까지 겹쳐 1~2월 고용지표는 어려울 전망"이라고 언급했다.

그러면서 "정부 직접일자리 3월까지 83만명 채용, 공공기관 2만6000명 고용 가속, 민간부문 일경험 기회와 장단기 일자리 창출 지원에 집중해야 한다"며 "청년·여성 추가적 고용 대책도 1분기 중 마련되도록 속도를 내달라"고 했다.

앞서 지난달 25일 확간회의에선 졸업 시즌 전인 2월까지 마련하라고 지시했는데, '1분기 중'으로 시기를 고쳐잡았다. 기재부 내에선 오는 10일 통계청이 발표할 '1월 고용동향' 지표를 지켜본 뒤 관계부처 간 재정 등 세부 조율 사항을 논의한 뒤 대책을 발표할 것이란 말이 나온다.

지난주 발표한 '대도시권 주택공급 83만호 대책'과 관련해 홍 부총리는 "부동산시장 안정 담보를 위해 이제 확실한 실행이 관건"이라고 강조했다.

그는 "내일 녹실회의와 다음 주 부동산시장 점검 관계장관회의 때 8·4대책, 11·16대책 공급 진행 상황과 이번 2·4대책 공급 후속 조치를 종합 점검할 수 있도록 준비해달라"고 말했다.

이어 "주택공급 획기적 확대, 부동산 투기 및 불법 고강도 대응, 부동산 시장 심리 안정 등 정부의 강력한 부동산시장 안정화 의지를 다지고 최우선 총력 대응하라"고 덧붙였다.

설 민생·물가 안정에 대해선 "계란·사과·배 등 설 성수품, 특히 계란을 중심으로 가격 불안이 있다"며 "관계 부처·기관과 함께 할당관세 아래 추가 수입, 비축물량 공급, 조기 출하, 유통질서 교란 단속 등으로 총력 대응하겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 기재부 직원들을 격려했다. 그는 "최근 정부 업무평가에서 기재부가 우수부처로 선정됐는데 지난해 위기 극복 및 경기 회복을 위해 불철주야 고생한 직원들의 땀과 열정의 결과"라며 "직원들에게 적절한 보상이 돌아가도록 하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr