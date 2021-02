김삼호 광산구청장, 외국인주민 임시선별소 찾아 방역 협조자에 고마움 표해

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 김삼호 광산구청장이 7일 외국인주민 코로나19 검진 검사를 위해 임시선별진료소가 설치된 하나은행 광산지점을 방문, 방역에 협조해 준 은행 관계자들에게 감사 인사를 전하고 외국인주민과 설 인사를 나눴다.

김 청장은 이날 정민식 하나은행 호남영업그룹장 대표와 만나 송금·환전 등을 진행하는 ‘외국인 특화 일요점포’ 운영에 대해 고마움을 전했다.

하나은행이 2019년 5월 일요점포를 열기 전까지, 광주·전남 외국인주민들은 본국 송금을 위해 멀게는 2~3시간 거리의 천안·김해까지 가야하는 경우도 있었다.

이와 함께 김 청장은 지난달 24일에 이어 이날에도 외국인주민 코로나19 검사를 위해서 임시선별진료소 설치·협조해 준 점도 언급했다.

이날 오전 10시부터 오후2시 사이 은행에 설치된 임시진료소에서는 외국인주민의 익명·무료 코로나19 검사가 이뤄졌다.

광산구는 다국어통역단 등과 함께 통역서비스를 제공해 검사를 도왔다.

김 청장은 이곳을 찾은 외국인주민에게 ‘다국어 생활 길라잡이’ 홍보물과 마스크 등을 나눠주며 설 명절을 잘 보내라는 인사를 건넸다.

그는 “지난달 외국인주민 코로나19 선제검사 때 다문화공동체 여러분의 노력과 관심으로 전원 음성 결과를 얻었다”며 “설 연휴기간 동안에도 선주민과 이주민이 함께 안전하고 행복한 광산을 지켜내자”고 강조했다.

