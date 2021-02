이성윤 서울중앙지검장 유임… 심재철, 남부지검장으로

[아시아경제 배경환 기자] 법무부가 검찰 고위직 인사를 단행했다. 박범계 장관이 임기를 시작한 뒤 단행하는 첫 검찰 인사다.

7일 법무부는 오는 9일자로 대검검사급 검사 4명에 대한 전보 인사를 단행한다고 밝혔다.

우선 교체 가능성이 언급됐던 이성윤 서울중앙지검장은 유임됐다. 전국 최대 규모의 검찰청으로 이 지검장은 앞으로도 '검언유착 의혹', '윤석열 검찰총장 처가·측근 사건' 등을 계속 지휘하게 됐다.

대표적인 '추 라인'으로 윤 총장과 충돌하며 징계 과정을 주도한 심재철 법무부 검찰국장은 서울남부지검장으로 자리를 옮겼다

이정수 서울남부지검장은 심 국장과 교대해 법무부 검찰국장을 맡게 됐다. 이밖에 춘천지검장에는 김지용 서울고검 차장이 보임됐다.

이밖에 '월성 원전 수사'를 지휘하는 이두봉 대전지검장, '김학의 불법 출국금지 사건'을 맡은 문홍성 수원지검장 등 주요 수사 지휘부도 유임됐다.

