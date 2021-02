[아시아경제 김대현 기자] 법무부가 7일 대검검사급 검사 4명에 대한 전보인사를 9일자로 단행했다.

◇법 무 부

▲검찰국장 이정수

◇대검찰청

▲기획조정부장 조종태

◇지방검찰청

▲서울남부지검 검사장 심재철

▲춘천지검 검사장 김지용

