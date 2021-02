'2억 8250만분의 1의 확률'…이틀 연속 로또 맞은 美 여성

[아시아경제 최은영 기자] 미국의 한 여성이 엄청난 확률을 뚫고 이틀 연속 복권에 당첨돼 총 50만 달러(한화 약 5억 6,000만 원)를 손에 쥐게 됐다.

4일(현지시간) 데일리메일 등 외신에 따르면 미국 아이다호주 쾨르달렌에 거주하는 오를린 피터슨 씨는 2억 8250만분의 1의 확률을 깨고 50만 달러(한화 약 5억 6,000만 원)의 복권에 이틀 연속 당첨됐다.

피터슨 씨에 따르면 그녀는 두 개의 복권을 각각 다른 도시에 있는 식료품점에서 샀다. 그녀는 지난달 29일 아침에 헤이든에 위치한 앨버트슨 슈퍼마켓에서 긁는 복권 한 장을 샀다. 그리고 그날 밤 20만 달러(한화 약 2억 2,500만 원)에 당첨됐다.

이튿날 아침엔 쾨르달렌의 프레드 마이어 매장에서 긁는 복권을 한 장 샀고, 결과는 또다시 당첨이었다. 30만 달러(한화 약 3억 3,700만 원)이었다.

결과적으로 피터슨 씨는 이틀 연속 당첨된 두 개의 복권으로 약 5억 6,000만 원의 상금을 거머쥐게 됐다.

피터슨 씨는 "20만 달러짜리 복권을 긁었을 때, 당첨금 수령을 위해 아이다호 복권 회사에 연락해야 한다고 쓰여 있었다"라며 "이제껏 그런 적이 없어서 확인해보니 20만 달러에 당첨된 거였다"라고 전했다.

이어 "다음 날 복권을 긁었을 때도 같은 말이 쓰여 있길래 '기껏해야 1,000달러(한화 약 112만 원)에 당첨됐겠거니' 생각했는데 30만 달러였다"라고 전하며 "믿을 수 없었고 전혀 상상하지 못한 일이었다"라며 기쁨을 감추지 못했다.

피터슨 씨는 획득한 상금으로 새 트럭을 사고 라스베이거스로 여행을 갈 계획이라고 전했다.

피터슨이 복권을 산 앨버트슨과 프레드 마이어 가게에도 각각 2만 달러(한화 약 2,250만 원)의 보너스가 지급될 예정이다.

