아내 두고 두 명의 여친과 외도…SNS 복수로 딱 걸린 美 경찰서장의 '삼중 생활'

[아시아경제 최은영 기자] 미국의 한 경찰서장이 아내 몰래 2명의 여자친구와 외도를 저질렀다가 사임했다. 그는 여자친구들에게 "결혼하자"라고 말하거나 심지어 약혼하기도 하는 등 대담한 행각을 벌였고 심지어는 결혼 사실을 숨기기 위해 공문서까지 위조하기도 한 것으로 드러났다.

미국 피플지는 미국 텍사스주 스틴네트의 경찰서 서장의 제이선 콜리어(41)가 지난달 28일(현지시간)사기를 목적으로 공문서를 위조한 혐의로 체포됐다고 보도했다.

콜리어의 복잡한 사생활은 그의 애인이었던 세실리 스타인메츠가 올린 페이스북 글을 통해 드러났다.

스타인메츠는 지난달 26일 자신의 페이스북에 "콜리어가 이중, 혹은 삼중 생활을 하고 있다. 나는 어제까지 그의 여자친구였다"라는 글을 올리며 콜리어의 여성 편력을 폭로했다.

그녀는 "콜리어가 유부남이라는 사실을 알았을 때 그는 내게 위조된 결혼 무효서류를 건네 다시 나를 속이려 했다"라며 "바로 어제는 그의 또 다른 여자친구에 대해서도 알게 됐다. 콜리어는 우리 두 명 모두에게 결혼하자고 말했다"라며 분노했다.

스타인메츠는 데이팅 앱을 통해 콜리어와 빠르게 가까워졌으나, 이미 콜리어에게는 다른 여자친구가 있었고 그 여자친구와 지난해 12월부터 약혼 관계였다고 전했다.

이어 그와 함께 있는 사진을 페이스북에 올린 후에는 "그의 아내를 안다"라는 친구의 연락을 받았고, 그가 유부남이었다는 사실도 알게 됐다고 했다.

스타인메츠가 이런 일들에 대해 추궁하자 콜리어는 "2016년에 이미 결혼을 무효화했다"라고 발뺌하며 조작된 서류 사진을 찍어서 보내줬다.

그러나 스타인메츠는 법원에 문의해, 콜리어가 보낸 문서가 위조됐음을 확인했고, 배신감에 이 모든 사실을 자신의 페이스북에 폭로했다.

스타인메츠가 페이스북에 올린 글은 삽시간에 퍼졌고 이틀 후 콜리어는 사임하고 체포됐다. 그녀의 아내는 지난 1일 이혼소송을 제기했다.

스타인메츠는 현지 언론과의 인터뷰에서 "나는 그를 믿었다. 경찰인 콜리어의 직업 때문에 믿지 않을 이유가 없었다"라며 "앞으로 다른 여성들이 같은 일을 겪지 않기를 바란다"라고 밝혔다.

현지 경찰은 카운티 구치소에 수감된 콜리어의 보석금이 1만 달러(약 1125만 원)로 책정됐다고 밝혔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr