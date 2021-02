이재명표 '재난기본소득' 신청 닷새만에 500만 돌파…41.3%

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도민 전체에 1인당 10만원 씩 '2차 재난기본소득' 지급을 위한 신청을 받고 있는 가운데 신청 접수 닷새 만에 전체 도민의 41%가 신청을 마친 것으로 집계됐다.

경기도는 5일 기준 554만9937명이 2차 재난기본소득을 온라인을 통해 신청했다고 6일 밝혔다. 이는 전체 지급 대상자 1343만8238명의 41.3%에 해당한다.

지급 신청 형태를 보면 경기지역화폐가 125만2887명으로 20.7%다. 12개 시중 신용 및 체크카드 신청자는 417만4830명으로 79.3%다.

도는 앞서 지난 1일부터 2차 경기재난소득 신청을 받고 있다. 온라인 신청은 다음 달 14일까지다. 다음 달 1일부터는 오프라인을 통한 현장 접수를 받는다.

아울러 4월부터는 도내 거주 외국인에 대한 지급 신청도 진행한다.

도는 이번 2차 재난기본소득 지급을 위해 총 1조4000억원 규모의 예산을 확보했다.

