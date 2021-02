"애플-현대차, 애플카 관련 협상 일시 중단" 외신보도

외신들도 엇갈린 전망…블룸버그 "협상 일시중단" WSJ "기아, 파트너사 접촉"

[아시아경제 유제훈 기자] 애플과 현대자동차그룹의 전기차 '애플카' 관련 협상이 최근 일시 중단됐다는 외신보도가 나왔다.

5일(현지시각) 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 "애플이 현대차·기아와 전기차 생산과 관련한 협의를 진행했지만, 최근 해당 논의는 중단됐다"고 보도했다. 애플은 이밖에 다른 자동차 제조사들과도 유사한 계획을 논의하고 있다고 블룸버그통신은 덧붙였다.

애플은 현대차 그룹과 애플카 위탁생산에 대해 협의해 온 것으로 알려졌지만, 공식적으론 이를 확인하지 않고 있다. 하지만 현대차 그룹이 이를 간접 시인한데 이어 관련 보도가 이어진 데 대해 애플이 반발하면서 협상이 잠정 중단됐다고 블룸버그통신은 전했다.

현재로선 협상이 재개될 지, 언제 재개 될 지는 불명확 한 것으로 전해졌다. 현대차 그룹 내부에서도 위탁생산과 관련한 논쟁이 있다는 해석도 나왔다. 블룸버그통신은 현대차 사정에 정통한 소식통을 인용 "현대, 기아 중 어느 브랜드가 애플카를 생산할 것인지를 누고 내부 논쟁이 있다"면서 "회담이 재개되면 기아의 조지아공장에서 애플카를 만들 가능성이 더 높아질 것"이라고 전했다.

한편 최근 주요 외신은 애플카 위탁생산을 두고 엇갈린 전망을 쏟아내고 있다. 월스트리트저널은 같은날 보도에서 기아가 미국 조지아주 공장에서 애플카 생산을 위해 잠재적인 파트너사와 접촉하고 있다면서 현대차·기아가 향후 30억 달러(약 3조4000억원)를 투자하는 방안을 논의 중이라고 보도했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr