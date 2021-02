[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 이웃에게 흉기를 휘둘러 사망케 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 옆집에 사는 이웃을 흉기로 찔러 사망케 한 혐의(살인)로 A(58)씨를 붙잡아 조사 중이라고 5일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시 30분께 광주광역시 북구 두암동 한 아파트 단지에서 이웃 주민인 80대 남성과 여성에게 흉기를 휘두르고 도망간 혐의를 받는다.

남성은 끝내 숨졌으며 여성은 크게 다쳐 치료를 받고 있다.

경찰은 수색 끝에 5시간여 만에 인근 숙박업소에서 A씨를 붙잡았다.

경찰은 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr