속보[아시아경제 최석진 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장과 차장을 제외한 나머지 23명의 공수처 검사를 공모한 결과 각 4명과 19명을 선발하는 부장검사에 40명, 검사에 193명 등 모두 233명이 접수를 마쳤다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr