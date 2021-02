기재부 신임 차관보에 이형일·경제자문위 지원단장 류상민

실·국장급 인사 단행

[아시아경제 손선희 기자] 기획재정부는 4일 신임 차관보(실장급)에 이형일 경제정책국장(50)을 승진 임명했다고 밝혔다. 국민경제자문회의 지원단장에는 류상민 대외경제국장(53)이 임명됐다.

최근 방기선 전 차관보가 아시아개발은행(ADB) 상임이사로, 이종욱 전 국민경제자문회의 지원단장이 기재부 기획조정실장으로 자리를 옮긴데 따른 후속성 인사다.

이 신임 차관보는 서울대 경제학과, 미국 텍사스 A&M대 경제학 박사 학위를 취득하고 행시 36회로 입부했다. 이후 ▲기재부 경제교육홍보담당관 ▲대통령비서실 경제수석비서관실 경제금융비서관실 행정관 ▲기재부 종합정책과장, 경제분석과장, 자금시장과장 ▲미국 국제부흥개발은행(IBRD) 선임자문관 ▲대통령비서실 경제수석비서관실 경제정책비서관실 선임행정관 ▲기획재정부 경제정책국장 등을 역임했다.

류 신임 지원단장은 서울대 경제학, 행정학(석사수료), 미국 아메리칸대 법학(석사) 학위를 취득하고 행시 35회로 입부했다. ▲주 미국대사관 재경관보 ▲G20 정상회의준비위원회 의제기획과장 ▲기재부 협력총괄과장, 외환제도과장, 국제기구과장 ▲주 LA총영사관 부총영사 ▲대통령비서실 경제수석비서관실 경제정책비서관실 선임행정관 ▲기재부 복지안전예산심의관, 대외경제국장 등을 역임했다.

기재부는 이와 함께 국장급 인사도 단행했다. 경제정책국장에 김병환 혁신성장추진단장(50·행시 37회), 대외경제국장에 박일영 개발금융국장(53·행시 36회), 개발금융국장에 이종화 소득주도성장추진단 정책지원관(53·행시 37회), 소득주도성장추진단 조만희 국장을 각각 임명했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr