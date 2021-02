SK바이오사이언스, GSK와 손잡고 코로나19 백신 개발 추진

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오사이언스가 차세대 코로나19 백신 개발을 위해 세계 최대 백신 제조사 중 하나인 GSK와 협력한다.

SK바이오사이언스는 BMGF(빌&멜린다게이츠재단), CEPI(전염병대비혁신연합)의 지원을 받아 개발 중인 코로나19 백신 후보물질 ‘GBP510’에 GSK의 면역증강제 ‘AS03’를 병용 투여하는 임상1·2상을 시작했다고 4일 밝혔다.

면역증강제는 일부 백신 제형에 추가 투여해 면역 반응을 유도하는 백신 항원물질의 체내 이동을 촉진하는 한편 항원 자극 시간을 늘려 단독 투여 시보다 백신 효과를 향상시키는 보조제다.

SK바이오사이언스는 자체적으로 진행한 GBP510 동물시험에서 AS03 병용 투여 시 보다 높게 유도된 중화항체와 체액성 및 세포성 면역반응을 유도하는 T세포 활성의 증가가 나타나는 것을 확인하고 GSK와 협력을 결정했다.

SK바이오사이언스의 GBP510은 지난해 5월 BMGF로부터 지원금을 받아 미국 워싱턴대학 항원 디자인 연구소와 공동으로 개발한 코로나19 백신 후보물질이다. 지난해 12월 에는 CEPI가 BMGF로부터 보조금을 받아 차별화된 코로나19 백신 후보물질을 지원하고자 가동한 ‘웨이브2(Wave2)’ 프로젝트의 최초 대상으로 선정되기도 했다.

웨이브2 프로젝트에 따라 GBP510은 개발이 완료되면 국제기구들이 주도하는 백신 공동구매 연합 '코백스 퍼실리티’(COVAX facility)를 통해 전세계에 공급될 예정이다.

안재용 SK바이오사이언스 대표는 “우리가 개발하는 코로나19 백신의 의미 있는 초기 결과가 GSK와의 협력으로 이어졌다”며 “안전성과 유효성에 더해 범용성과 경제성까지 갖춘 백신을 개발해 세계에 공급할 것”이라고 말했다.

토마스 브뢰어 GSK 백신사업부 최고의료책임자는 "최근 일부 국가에서 코로나19 백신이 출시되고 있다는 건 고무적이지만 세계의 수요를 충족시키기 위해선 더 많은 옵션이 필요하다”며 “GBP510이 우리의 입증된 면역증강제 기술과 결합돼 현 상황의 중요한 해결책으로 추가될 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다.

한편, SK바이오사이언스는 코로나19 백신 확보를 위해 자체 플랫폼 기술로 다양한 백신을 개발하는 한편 동시에 글로벌에서 개발되는 백신을 위탁 생산하는 투 트랙 전략을 취하고 있다.

현재 또 하나의 코로나19 백신 후보물질 ‘NBP2001' 개발을 위해 서울대병원 등에서 임상을 진행하고 있다. 위탁 생산 측면에서는 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대학이 개발한 코로나19 백신의 원액과 완제를 위탁생산(CMO)하고 있고, 미국 노바백스의 코로나19 백신은 위탁개발생산(CDMO) 중이다.

