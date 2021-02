진주시, 임진왜란 '진주대첩 광장' 조성 나선다 … 문화재청 허가

문화재청 현상변경허가 심의 통과 … 올해 하반기 착공

촉성루 지하 주차장· 지상 유적공원화…2022년까지 790억 투입

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 문화재청으로부터 역사문화환경 보존지역 내의 진주대첩 광장 조성사업 현상변경허가를 받았다고 4일 밝혔다.

지난해 12월 문화재청의 허가가 한차례 보류됐으나, 올해 1월 문화재 위원회의 현지 조사를 거쳐 심의를 통과한 것이다.

지하부(주차장 등)는 계획대로 추진하고, 지상부(역사공원 조성) 계획은 문화재청 문화재위원회 별도 재심의를 받는다는 조건부 허가다.

진주성은 2019년 220만 명의 관람객이 몰린 경남의 최다 방문 관광지이나 진주성 사적지의 주차장이 공북문 앞 35면밖에 되지 않아 관람객 편의와 원도심 활성화를 위해 주차장의 필요성이 제기돼 왔다.

이번 조건부 허가로 진주대첩 광장 조성사업은 2007년 타당성 조사 및 기본계획이 수립된 이후 14년 만에 본격 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

진주시는 2009년부터 600억 원을 투입, 2017년 7월 보상 협의와 건물 철거작업을 완료했다. 이어 2016년 8월 지표조사, 2019년 8월 정밀발굴조사에 이어 그간 3년에 걸친 문화재 조사를 마무리했다.

진주대첩은 한산도대첩, 행주대첩과 함께 임진왜란 3대 대첩 중의 하나다. 진주대첩 광장 조성 사업은 진주시 본성동 일원 촉석문 앞 1만9870㎡ 부지에 2022년까지 790억원을 투입하는 프로젝트다.

진주시 관계자는 "진주대첩 광장은 진주성과 더불어 진주의 역사와 전통을 대표하는 지역의 문화유산이자 관광자원으로, 진주의 역사적 가치를 높이는 동시에 원도심 활성화의 기폭제가 될 것"이라고 큰 기대감을 나타냈다.

한편, 진주시는 문화재청 문화재위원회의 심의 결과를 바탕으로 자문위원회의 자문과 함께 문화재청의 철저한 검토를 거쳐 실시설계와 각종 행정절차를 차질 없이 진행해 올해 하반기 착공, 2022년 준공을 목표로 추진할 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr