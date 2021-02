속보[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 임성근 부산고법 부장판사에 대한 탄핵소추안이 4일 국회에서 가결됐다.

박병석 국회의장은 이날 열린 본회의에서 무기명 투표를 진행한 결과 출석의원 288명 중 가 179표 부 102표 기권 3표 무효 4표로 법관 임성근 탄핵소추안 가결을 선포했다.

