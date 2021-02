LG헬로비전, 지역상인과 함께하는 ‘마음나눔 꾸러미’ 지원사업

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,855 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,700 2021.02.04 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜]LG유플러스, “LG헬로, 올해 매출 5%·영업익 10% 이상 성장 기대”[클릭 e종목]“LG헬로비전, 4분기 부진…LG유플러스와의 시너지 기대”[e공시 눈에띄네]코스피-2일 close 이 설을 앞두고 서울 은평 지역 전통시장 소상공인 상품으로 구성한 ‘마음나눔 꾸러미’를 지역 내 장애인 가정에 전달한다.

LG헬로비전은 신응암시장 소상공인들이 판매하는 식료품과 방역용품, 놀이 키트 등으로 구성된 ‘마음나눔 꾸러미’를 은평구에 있는 장애인 가정 100가구에 전달한다고 4일 밝혔다.

이번 지원사업은 지역경제 활성화 연중 캠페인 ‘동네가게 함께가게’와 연계해 진행된다. 케이블TV 지역채널 뉴스를 통해 신응암시장을 조명했으며, 개별 소상공인을 소개하는 방송 영상 및 광고 영상도 제작해 추가 송출할 예정이다.

LG헬로비전은 ‘마음나눔 꾸러미’ 지원사업을 지속적으로 확대하고 있다. 지난해 추석 지역 독거 어르신을 대상으로 꾸러미를 전달한 것에 이어 케이블TV 방송 권역 내에서 릴레이식으로 지원 사업을 펼친다. 지자체, 소상공인, 지역민이 참여하는 지역 상생 활동을 확대한다는 취지다.

이상하 은평구립우리장애인복지관장은 "이번 지원사업이 소외되고 어려운 이웃들을 살필 수 있도록 지역사회가 지속 협력하는 계기가 되기를 소원한다"라고 말했다. 김미경 은평구청장도 "코로나19를 비롯한 지역 내 어려움을 해결하고자 모두가 협력하고 있는 만큼 우리가 소망하는 평화로운 일상이 반드시 찾아오리라 확신한다"고 말했다.

윤용 LG헬로비전 CRO 전무는 “설 대목을 앞두고도 얼어붙은 소비심리로 고심하는 전통시장 소상공인과 코로나19 장기화로 경제적, 정서적 어려움을 겪는 지역사회 이웃들에게 작은 보탬이 되기를 기대한다”라며 “앞으로도 지역경제와 취약계층을 아우르며 지역 상생에 기여할 수 있는 사회공헌 사업을 지속 발굴하겠다”라고 말했다.

LG헬로비전은 ‘점자 설 선물세트 만들기’ 임직원 온택트 봉사활동도 마련했다. 임직원들은 시각장애인들이 생활용품과 방역용품을 쉽게 구별할 수 있도록 설 선물세트에 점자 스티커를 제작 및 부착하는 봉사활동을 진행하고, 지역 시각장애인 가정에 전달한다.

