은평구민장학재단 2021년 지역사회기여 장학생 모집

[아시아경제 박종일 기자] 은평구민장학재단(이사장 손달익)에서 1일부터 8일까지 2021년 지역사회기여 장학생 지원자를 모집한다.

지역사회기여 장학생은 은평구 거주 대학생 신청자 중 1차 서류심사와 2차 온라인 면접심사 과정을 거쳐 25명을 선발할 예정이며, 1인 당 최대 150만원의 장학금을 지원받을 수 있다.

선발된 장학생은 은평구지역아동센터, 은평구청소년지원센터, 대안교육 거점공간 등에서 진로상담 및 학습지도 등을 하며 은평구 청소년을 위한 멘토링 활동을 진행할 예정이다.

지역사회기여 장학생 지원은 일반적인 장학금 지원에서 벗어나 지역 장학생들의 재능과 열정을 지역사회에 환원하며 함께 성장할 수 있는 선순환 구조를 확립, 건전한 마을공동체를 형성하는 데 기여하고 있다.

또 코로나상황에서 지역아동의 학습격차를 줄이는데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

장학생 모집 정보 등 기타 자세한 사항은 은평구민장학재단 홈페이지에 게시하고 있으며 열정 있는 은평구 거주 대학생들의 신청을 기다리고 있다.

