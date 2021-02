전해철 "수도권 대중교통 증편, 제설 장비 사전 배치 등 안전대책 철저" 당부

3~4일 대설 대처 관련 긴급 지시

[아시아경제 임철영 기자] 3일 저녁부터 4일 새벽 사이에 수도권 등에 많은 눈이 예보 됨에 따라 전해철 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)이 수도권을 중심으로 퇴근길 빠른 귀가 안내와 대중교통 증편, 취약도로 제설·제빙 등을 대책을 철저하게 추진해 달라고 당부했다.

전 중대본부장은 3일 “수도권 등에서 오늘 저녁 시간대 강설로 인한 교통혼잡이 예상되므로 퇴근길 교통량 분산을 위해 빠른 귀가를 안내하고, 사전에 배차간격 조정 등 대중교통 증편 대책을 마련해 달라"고 지시했다. 행안부는 이날 오후 4시부터 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다.

전 중대본부장은 이어 "“퇴근 시간의 집중 강설에 대비해 제설 자재·장비를 사전에 배치하고 특히 새벽시간대 결빙 우려지역에 대한 순찰 강화, 제설제 사전 살포 등 안전대책을 철저히 추진해달라”고 지시했다.

행안부는 수도권의 경우 시민들의 빠른 귀가를 안내하는 한편 필요한 경우 대중교통을 증편하거나 배차간격을 조정할 계획이다.

취약도로를 중심으로 제설 장비·차량 전진 배치와 도로결빙에 대비한 제설재 사전 살포 등을 추진하기로 했다. 상습 정체 구간이나 사고 위험구간에 대해서는 신속한 교통통제와 내비게이션사 등에 관련 정보를 안내한다.

또한 산간 고갯길, 고속도로 진·출입구, 경계도로 등에 대한 철저한 제설과 재난방송, 재난문자(CBS) 등의 다양한 매체를 통해 대설 특보지역을 중심으로 기상상황 전달과 대중교통 이용하기, 감속 운전과 안전거리 확보 등의 국민행동요령 안내를 확대하기로 했다.

