[컨콜]LG유플러스 "커넥티드카 부문, 180만 신차 수요 기대"

LG유플러스는 3일 진행된 2020년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 모빌리티 사업부문 관련 질문에 대해 180만 신차 수요가 기대된다고 밝혔다.

조원석 기업신사업그룹 전무는 4분기 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 5G 기술의 자율주행차 활용 관련 질문에 "모빌리티 부문은 커넥티드카와 자율주행 등 크게 2개 부문으로 나뉜다"며 "커넥티드카 사업은 차량 내 통신시스템 의무 장착 등으로 연간 180만 신차 수요 증가가 전망된다"고 밝혔다.

그러면서 "단기적으로는 구현이 빠르고 수익성이 예상되는 인포테인먼트 기능에 집중할 계획"이라고 밝힌 후 "작년에는 글로벌 자동차기업인 포드와 푸조 등에 수주해 시장 진입 발판을 마련했다"고 강조했다.

앞서 LG유플러스는 지난해 9월 푸조, DS 오토모빌 공식 수입원인 한불모터스와 양해각서(MOU)를 체결하고 커넥티드카 통신 및 인포테인먼트 분야 협력 계약을 맺었다. 이후 DS의 전기차 'DS 3 크로스백 E-텐스' 모델에 커넥티드카 서비스를 최초로 적용했다.

조원석 전무는 "자율주행 혁신 사업 역시 정부의 미래차 전략에 따라 전국 주요 도로와 상호계약에 따라 디지털 뉴딜 정책을 선별 공략해 사업을 확대해나갈 계획"이라고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr