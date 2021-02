나경원 "野 단일화 성공 보인다…안철수·금태섭, 반가운 소식"

단일화 둘러싼 국민 불안 조금이나마 해소

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 서울시장 예비후보인 나경원 전 의원은 3일 안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 더불어민주당 의원의 단일화 절차를 두고 "반가운 소식"이라고 말했다.

나 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "야권 단일화 성공의 서막이 보이는 듯 하다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "안철수 후보가 금태섭 후보 제안을 수락했다"며 "단일화를 둘러싼 국민의 불안과 불신을 조금이나마 해소할 수 있는 반가운 소식"이라고 말했다. 이어 "두 후보께서는 공정한 단일화 절차를 밟으셔서 전체 야권 단일화의 한 축을 튼튼하게 세워주시기 바란다"고 덧붙였다.

국민의힘 경선 후보로 최선을 다하겠다는 나 전 의원은 "목표는 오직 승리"라며 "기계적 단일화가 아닌 화학적 단일화만이 승리를 향한 길"이라고 강조했다. 그는 "치열한 토론과 정책 경쟁으로 국민에게 감동을 드려야 한다"며 "국민의 간절한 기대와 열망에 우리 모두 부응해야 할 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr