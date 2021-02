경기도, 마이스산업 강화위해 컨설팅·홍보 강화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '마이스(MICE) 산업' 육성을 위해 컨설팅 등을 확대한다.

마이스산업은 기업 회의·포상관광·컨벤션·전시회 등의 영어 단어 앞자를 딴 신조어로, 최근 고부가 관광산업으로 부상하고 있다.

경기도는 도내 마이스산업 육성을 위해 컨설팅과 비대면 홍보 등을 강화하는 내용을 담은 '2021년 마이스산업 육성 세부 사업계획'을 마련했다고 3일 밝혔다.

도는 계획에 따라 마이스 유치 개최지로 발굴된 국내외 1만개 데이터를 국가, 분야별로 구분해 맞춤형으로 관리한다. 또 국내외 사회관계망서비스(SNS)와 소식지 등을 통한 비대면 홍보도 강화한다.

특히 컨벤션센터와 호텔 등 국제회의 개최지를 대상으로 화상회의 시스템 설치비를 지원하고, 전문가 사전 컨설팅과 행사장 사전답사 프로그램을 신설한다.

최용훈 도 관광과장은 "코로나 이후 국제회의 및 기업 포상관광을 본격적으로 유치하기 위해 하반기에 코로나가 완화된 인접 국가에서 마이스 활성화 이벤트를 개최하는 등 공격적인 마케팅 펼칠 예정"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr