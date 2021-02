삼성화재, 생체인증부터 네이버페이까지 디지털서비스 확장

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 163,412 전일가 170,500 2021.02.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화삼성화재, 유재석과 다이렉트 보험 신규 광고 공개삼성화재, 다음달 18일 기업설명회 close 는 고객 편의성을 높이기 위해 다이렉트 채널에서 다양한 디지털 서비스들을 도입, 확대하고 있다고 3일 밝혔다.

삼성화재 다이렉트는 공동인증서와 휴대폰 인증, 카카오 인증, 토스 인증은 물론 생체 인증과 비밀번호 6자리로 이뤄진 PIN 인증 등 다양한 본인 인증 방식을 제공 중이다. 기존 공동인증서, 휴대폰을 이용한 본인 인증 방식이 주로 사용됐으나 회사는 고객 편의를 높이기 위해 작년 1월 카카오 및 토스 인증, 11월 생체 및 PIN 인증 방식을 추가했다.

생체 인증은 도입 2개월 만에 누적 이용량이 30만건을 넘으며 호응을 얻고 있다. 다른 바이오 인증 애플리케이션(앱)을 추가로 설치할 필요 없이 자사 앱 내에서 자체적으로 인증 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

다이렉트 앱에는 다양한 상담이 가능한 채팅 상담 서비스도 추가됐다. 본인 인증 후 상담을 진행할 수 있으며 가입상담 뿐만 아니라 계약변경 같은 업무처리도 가능하다.

이달에는 네이버페이도 도입할 계획이다. 네이버와 카카오, 토스의 제휴 서비스를 모두 제공해 고객의 편의성을 높이게 된다.

삼성화재 관계자는 "삼성화재는 작년 12월 디지털본부를 신설해 변화하는 디지털 시대를 준비하고 있다"며 "디지털 환경에 맞는 더 좋은 상품과 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

