[아시아경제 조유진 기자] 아마존의 설립자인 제프 베이조스 회장 겸 최고경영자(CEO)가 CEO직에서 물러난다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 2일(현지시간) 보도했다.

베이조스는 회장직을 유지한 채 올 3분기부터 이사회 의장직을 수행하게 된다.

베이조스의 후임은 클라우드 컴퓨팅 서비스인 아마존웹서비스(AWS) 부문 CEO인 앤디 재시가 맡는다. 재시 CEO는 1997년 아마존에 입사해 AWS팀을 이끌었다.

AWS는 아마존의 주력 사업으로 마이크로소프트(MS)와 함께 이 시장을 독점하고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr