"지적하면 끝도 없다"…설민석 하차한 '벌거벗은 세계사' 또 역사왜곡 논란

"내용·구성 꽝…막연한 공포 불러일으키는 게 목표였나"

[아시아경제 허미담 기자] 역사적 사실관계가 틀렸다는 지적을 받아 논란이 된 tvN '벌거벗은 세계사'가 또다시 역사왜곡 문제에 휘말려 파문이 일고 있다. 앞서 해당 프로그램에서 역사강사 설민석은 클레오파트라를 설명하다 사실관계를 잘못 전달해 역사 왜곡 논란에 휘말린 바 있다.

박흥식 서울대 서양사학과 교수는 지난달 31일 자신의 페이스북을 통해 "'벌거벗은 세계사'에서 흑사병을 다룬다기에 프로그램을 봤다"며 "흑사병을 10년 넘게 공부했고, 중세 말기 유럽을 전공하는 학자의 입장에서 볼 때 이건 정말 아니다 싶다"고 비판했다.

박 교수는 "중세 사회에 대한 이해도 거의 없고 당시 사료도 해석할 줄 모르는 한 의사가 청취자들에게 왜곡된 인식만 키웠다"며 "내용도 구성도 꽝이었다. 흑사병에 대한 막연한 공포를 불러일으키는 것이 목표였나"고 일갈했다.

이어 "통계나 병인학적 측면에서도 최근 해석은 전혀 반영되지 않았다"며 "카파 공성전에 대한 자료는 현장에 있던 사람이 기록한 것이 아니고 신뢰할 수도 없는데 마치 역사적 사실인 양 해석해 나쁜 것은 다 아시아에서 왔다는 잘못된 인식을 고착시켰다"고 혹평했다.

또 그는 "강의 전반에 깃들인 중세에 대한 편견은 또 어떠한가"라며 "흑사병을 극복하는 과정에서 르네상스라는 희망이 시작되었다고? 동시대에 벌어진 일이었지만 따지자면 르네상스가 시작한 후 흑사병이 발생했다"고 지적했다.

박 교수는 "구체적으로 지적하려 들면 끝도 없을 듯하고 그럴 가치도 없다. 설민석이 문제인 줄 알았더니 이 프로그램을 구성하는 거의 모든 것이 문제인 듯하다"며 "미안한 말이지만 이런 식으로 엉터리로 역사적 주제를 전달하려면 프로그램을 당장 폐지해야 옳다"고 목소리를 높였다.

이어 "아니면 프로그램 제목에서 '세계사'라는 단어만이라도 빼서 역사를 다루는 방송이라는 오해를 막아야 할 듯하다"며 "그냥 즐거운 오락물로 바꾸는 것이 좋겠다"고 비꼬았다.

해당 프로그램의 역사 왜곡 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 '벌거벗은 세계사' 클레오파트라 편에 대해 고고학 전문가인 곽민수 한국 이집트학 연구소장은 "사실관계 자체가 틀린 게 너무 많아서 하나하나 언급하기 힘들 지경"이라고 비판했다.

그는 클레오파트라 시대의 배경이 된 장소와 알렉산드리아 도서관과 관련된 정보, '왔노라, 보았노라, 이겼노라'에 대한 일화 등 프로그램에서 소개한 많은 이야기가 사실과 다르다고 강조했다.

논란이 일자 tvN 측은 당시 "방대한 고대사 자료를 검색하는 과정에서 일부 오류가 있었던 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "방송 시간에 맞춰 압축 편집하다 보니 역사적인 부분은 큰 맥락에 따라 진행하고 있다. 이 과정에서 생략된 부분이 있었지만 맥락상 개연성에 큰 지장이 없다고 판단해 결과물을 송출했다"라며 "불편하셨을 모든 분께 정중히 사과드린다"고 했다.

또 tvN 측은 "재발 방지를 위해 자문단을 더 늘리고 다양한 분야의 자문위원 의견을 겸허히 수용하겠다"며 "향후 다시 보기 등에서는 일부 자막과 컴퓨터그래픽 등을 보강해 이해에 혼선이 없도록 하겠다"고 약속했다.

이후 한 달여 만에 다시 방송된 해당 프로그램은 매회 주제와 관련된 각 분야 전문가를 강연자로 초청하는 방식으로 포맷을 변경했다.

