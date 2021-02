[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 완벽한 비주얼을 자랑했다.

최근 제니는 자신의 SNS에 "Playing with fire"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 제니는 무대의상을 입고 포즈를 취하고 있다.

제니의 우월한 몸매가 시선을 강탈한다.

한편, 블랙핑크는 지난달 31일 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW'를 개최했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr