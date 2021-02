'김종철 성추행 고발' 활빈단 "처벌 받아야 이 같은 사건 재발 없을 것"

1일 오전 서울청에서 1차 고발인 조사 앞두고 기자회견

활빈단 측 "피해자 위로하지만 죄가 있다면 처벌 받아야"

[아시아경제 유병돈 기자] 김종철 정의당 전 대표의 성추행 의혹을 고발한 시민단체가 "위법행위가 있다면 법에 따른 처벌을 받아야 할 것"이라며 명확한 경찰 수사를 촉구했다.

보수시민단체 활빈단은 1일 오전 서울경찰청 여성대상범죄 특별수사팀 사무실이 있는 서울 중구 한화빌딩 앞에서 1차 고발인 조사에 앞서 기자회견을 열고 "이 같은 사건이 재발하지 않으려면 장혜영 정의당 의원과 김 전 대표가 수사 기관의 조사에 철저히 협조하는 것이 정의당에서 말하는 정의에 부합할 것"이라고 주장했다.

이어 "정의당 대표의 성추행 혐의는 단순한 가해자와 피해자만의 문제가 아닌 사회적 문제"라며 "장 의원 주장대로 김 전 대표의 성추행 혐의가 명백함에도 처벌받지 않는다면 법치국가로서 부끄러운 일"이라고 덧붙였다.

또 활빈단은 "우리 단체는 안희정 전 충남지사와 오거돈 전 부산시장, 박원순 전 서울시장, 보수정당 국회의원 등 여야와 지위고하를 불문하고 성비위나 갑질 등 사건이 발생할 시 고발과 원정시위를 벌여온 바 있다"고도 말했다.

앞서 김 전 대표는 지난달 15일 서울 여의도에서 장 의원과 식사 면담을 가진 뒤 성추행을 한 것으로 정의당 조사 결과 밝혀졌다.

성추행 고소 절차를 밟지 않겠다는 입장을 밝힌 장 의원은 활빈단의 고발에 대해 "피해자 입장을 존중하지 않은데 유감을 표한다"며 "당도 피해자인 저의 마음과 저의 결정을 존중해서 형사 고소를 하지 않는 결정을 내린 것이라는 점을 함께 이해해주실 것을 요청드린다"고 불편함을 드러냈다.

한편, 서울경찰청은 해당 사건을 국민적 관심이 높은 사안으로 분류하고 지난달 26일 서울 영등포경찰서에 고발된 이 사건을 이첩받아 직접 조사하고 있다. 장하연 서울경찰청장은 이날 기자간담회에서 "고발인 조사를 마치면 피해자의 (조사에 응할지 여부) 의사를 확인하겠다"고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr