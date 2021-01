[아시아경제 우수연 기자]경기도 안성의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 사례가 발생했다.

31일 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 안성의 산란계 농장으로부터 폐사 의심 신고를 받고 방역기관이 검사한 결과 H5형 AI 항원이 검출됐다고 밝혔다.

중수본은 현재 정밀 검사를 진행중이며 고병원성 여부는 1~3일 이후 나올 예정이다.

중수본은 해당 농장의 출입을 통제하고 역학 조사를 진행했다. 또한 반경 10km 내에 농장에 대한 이동 제한과 예찰·검사 등 선제적 방역 조치를 시행했다.

