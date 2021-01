[아시아경제 우수연 기자]고(故) 김영삼 전 대통령을 오랫동안 보좌했던 이원종 전 청와대 정무수석이 31일 별세했다. 향년 82세.

'상도동계' 핵심 인사로 꼽히는 이 전 수석은 1939년 강원도 삼척에서 태어나 고려대학교 경제학과를 졸업하고 1974년 신민당 총재 공보비서로 발탁되며 정계에 입문했다.

1993년 김 전 대통령 취임 이후 공보처 차관을 지냈으며 3년여간 정무수석 비서관을 역임했다. 공직에서 물러난 이후 인하대·명지대 초빙 교수 등을 지내면서도 상도동계 핵심 일원으로 활동하며 김 전 대통령이 2015년 서거할 때까지 곁을 지켰다.

유족으로는 배우자 이봉숙 여사, 장녀 이신원 씨가 있다. 빈소는 서울 신촌 세브란스병원 장례식장 특 2호실, 발인은 2월 3일 오전 8시, 장지는 경기 포천 예래원이다.

