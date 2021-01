"맨다리에 샌들 인상적" 카페 사장 사과에도 멈추지 않는 비판 속출

커뮤니티 회원들 "왜 욕하는지 의도를 모르겠다"

누리꾼들 "엄연한 범죄"

[아시아경제 나한아 기자] 카페 자영업자들이 모인 온라인 커뮤니티에 폐쇄회로(CC) TV에 찍힌 손님의 모습을 올리며 "맨다리에 샌들, 인상적"이라며 손님을 조롱한 카페 사장을 향한 비판 공세가 이어지고 있다.

앞서 지난 23일 해당 커뮤니티에는 카페를 방문한 여성 손님의 모습이 담긴 CCTV영상 캡처 사진과 글이 올라왔다.

글쓴이는 여성의 외모를 평가하거나 조롱하는 듯 "차림새도 남다르고 정신세계가 남달라 보였다"라며 "수도권 처자가 이 촌구석엔 왜 왔는지. 맨다리에 샌들이 인상적"이라고 했다.

커뮤니티 회원들은 해당 게시글에 "겨울인데 발가락이 시려보인다", "우주 어딘가 하고 교신한 걸지도 모른다"라는 등 조롱성 댓글을 달았다.

이 사실이 알려지자 일부 누리꾼들은 비판에 나섰다. 한 누리꾼은 "CCTV 화면 캡처한 걸 저렇게 공유하고 사적으로 사용하는 건 불법"이라며 "매장 CCTV 활용 동의는 방범과 안전관리 문제에만 해당된다"라고 지적했다.

다른 누리꾼들도 "저건 일종의 관음증이다", "무서워서 카페 가겠나" 등의 부정적인 반응을 보였다.

논란이 지속되자 해당 카페 사장은 지난 30일 자필로 사과문을 써 해당 온라인 커뮤니티에 게재했다. 카페 사장은 "단지 홀 영업 재개를 모르시는 손님들이 많은 것 같아 안타까움에 글을 남겼는데, 제가 경솔했다"라며 "손님에게 누를 끼치고 (인터넷) 카페가 비난받게 돼 죄송한 마음뿐이다. 이런 일 없도록 조심하겠다"라고 밝혔다.

온라인커뮤니티 측 또한 공식 사과문을 올리며 "입이 열 개라도 할 말이 없다. 고개 숙여 사죄의 말씀을 드린다"라며 "글과 댓글 하나에도 신중을 기하겠다. 앞으로 이런 사건이 재발하지 않도록 노력하겠다"라고 사과했다.

그러나 해당 온라인 커뮤니티 회원들은 "왜 욕하는지 의도를 모르겠다", "욕하고 싶어서 안달난 사람들이 너무 많다"라는 등 카페 사장에 대한 비판 여론을 이해하지 못하는 취지의 글들이 다수 올라왔다.

반면 카페 사장의 사과문을 접한 누리꾼들은 "일 커지니까 사과하는 척 하는 거다. 일 커지기 전에는 본인들에게 뭐라고 하는 사람들을 XXX 취급했다", "이해가 안 되는 범죄자네", "엄연한 범죄자다"라는 등 비판 공세를 멈추지 않고 있다.

한편 당사자의 동의 없이 CCTV 화면 등을 유포하면 개인정보보호법 위반에 따라 형사처벌 대상이 될 수 있다. 무단유출한 경우 개인정보보호법 제71조 제2호에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr