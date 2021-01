나경원 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 31일 서울 종로구 청와대 앞 분수대에서 '탈원전 반대 시민단체와 함께하는 긴급 기자회견’을 하고 있다. 이들은 최근 문재인 정부가 북한 원전 지원을 계획한 문서가 언론 보도를 통해 드러나면서 현 정권의 원전 관련 이중행태를 지적했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.