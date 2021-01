블링컨 美국무장관, 북핵 해법 트럼프식 버리고 다자주의 방점

[아시아경제 유인호 기자] 토니 블링컨 신임 미국 국무장관은 한미, 미·일, 한·미·일 등 동맹 관계 강화를 통한 북한 비핵화 협력 구상을 전개할 것이란 전망이 나온다. 북한과 미국간의 양자 대화 보단 동맹국 혹은 한반도를 둘러싼 관계국들과의 협력에 방점을 둘 가능성이 높다는 것이다.

블링컨 장관은 이같은 다자주의적 구상을 강조하고 나섰다. 블링컨 장관은 지난 26일(현지시간) 미국 상원 본회의에서 인준안이 가결됨에 따라 조 바이든 행정부의 국무장관직에 공식 취임했다.

블링컨 장관은 이날 강경화 외교부 장관과의 전화통화 뒤 트위터에 올린 글에서 "강 장관과 난 한미동맹의 지속적인 힘과 중요성을 확인하고 한미일 협력의 중요성을 강조했다"면서 "한미동맹은 자유롭고 개방된 인도·태평양 지역과 세계의 평화·안보·번영의 핵심축(linchpin)"이라고 밝혔다.

블링컨 장관은 강 장관에 앞서 이뤄진 모테기 도시미쓰 일본 외무상과의 통화 내용과 관련, "미일동맹이 자유롭고 개방된 인도·태평양의 평화·안보·번영을 위한 초석(cornerstone)임을 확인했다"고 설명했다.

블링컨 장관은 강 장관과 모테기 외무상에게 "'동맹을 강화하고 국제문제에 다시 관여하겠다'는 조 바이든 대통령의 약속을 재차 강조했다"고 소개하기도 했다.

이와 관련 미 국무부도 네드 프라이스 대변인 명의 자료를 통해 블링컨 장관이 강 장관 및 모테기 외무상과의 통화에서 지속적인 한미일 3국 간 협력과 북한 비핵화의 필요성 등을 강조했다고 밝혔다.

일본 NHK는 "미국은 북한과 중국 문제를 해결하는 데 한미일 3국 협력이 필수적이란 입장"이라며 블링컨 장관 또한 이날 통화에서 이 점을 분명히 했다고 전했다.

외교가에서는 블링컨 장관 취임 이후 미국의 대북정책 변화에 주목하고 있다. 블링컨 장관은 조 바이든 대통령의 최측근으로 과거 버락 오바마 정부에서는 국무부 부장관, 백악관 국가안보부보좌관을 역임한 '외교안보통'이며, 한반도 및 아시아 지역 정세에도 많은 관심을 두고 있는 것으로 알려졌다.

바이든 정부는 동맹중시와 다자주의를 정책의 기본적 토대로 삼고 있기 때문에 '블링컨 국무부'가 주도하는 대북정책, 즉 북한 비핵화 문제에서도 전임 도널드 트럼프 정부에 비해 상당한 차이를 보일 것으로 전망된다.

블링컨 장관은 장관 지명자 시절이던 지난 19일 상원 외교위원회 인준 청문회에서 "대북정책에 대한 전반적인 재검토를 할 것"이라면서 "북한은 미국의 행정부들을 괴롭혀 온 어려운 문제이자 더 나빠진 문제"라고 밝혔다. 트럼프 정부의 대북정책이 성과없이 실패했고 북한은 미국 외교의 도전적 요소라는 것을 재확인한 것이다.

그는 "북한을 대화 테이블로 돌아오게 하기 위해 압박을 늘리는 것과 또 다른 외교적 방안이 가능할 지 등을 살펴볼 것"이라면서 “이런 작업은 동맹과 협력국, 특별히 한국과 일본 그리고 다른 나라들과 긴밀히 협의하고 모든 방안을 검토하는 것으로부터 시작될 것”이라고 덧붙였다.

블링컨 장관이 밝힌 구상에 따르면 북핵 문제를 해결하기 위해 과거 한국과 미국, 북한, 일본, 중국, 러시아가 참여하는 6자회담 체제 복귀도 가능하다.

하지만 6자회담 체제가 별다른 성과를 내지 못한 만큼 아직 예단하기는 이른 상황이다.

다만 블링컨 장관과 바이든 대통령의 대북인식과 기본 성향을 고려하면 미 국무부가 북한에게 끌려다닐 가능성은 높지 않을 것으로 보인다.

