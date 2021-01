"10만~20만원대 상품 인기" … 이마트, 설 선물세트 예약 역대최고

이마트·SSG닷컴 선물세트 사전예약 매출 53%·97%↑

비대면 명절 확산에 농수축산 선물한도 완화 영향

[아시아경제 조인경 기자] 이마트는 올해 프리미엄 선물세트 판매가 늘어나면서 설 사전예약 매출이 역대 최고치를 기록했다고 31일 밝혔다.

이마트와 SSG닷컴에 따르면, 지난달 24일부터 이달 28일까지 설 선물세트 사전예약 기간 매출이 지난해 사전예약 기간(2019년 12월5일~2020년 1월9일)에 비해 각각 53.0%, 97.1% 증가했다. 이는 역대 설 사전예약 기간 중 최고치다.

특히, 이마트에선 20만원 이상의 프리미엄 선물세트 매출이 작년 설 같은 기간보다 79.8% 늘었고, SSG닷컴 역시 20만원 이상 세트 판매가 212.8% 증가하며 전체 선물세트 매출 신장을 이끌었다.

이는 코로나19로 인한 비대면 명절 분위기가 확산되면서 부모님이나 친인척을 직접 만나지 못하는 대신 비교적 고가의 선물을 보내려는 수요가 늘어났기 때문으로 풀이된다. 또 귀성 여비가 줄어든 만큼 그 비용이 선물에 반영됐다는 해석도 있다.

이마트측은 "이번 설엔 프리미엄 선물세트가 많이 판매될 것으로 예상돼 사전에 20만~30만원대 굴비세트 물량을 지난해 설보다 20% 가량, 30만원대 이상 한우 선물세트를 30% 가량 늘려 준비했다"고 설명했다.

정부가 농수축산물에 한해 청탁금지법(김영란법)상 선물가액 한도를 20만원으로 상향하면서 10만~20만원대 신선 세트들도 인기를 끌었다. 이마트 인삼, 더덕 등 채소 세트의 경우 매출이 전년대비 678.8% 증가했고, 축산 우육 세트 매출이 25.9%, 굴비 등 수산 세트의 경우도 92.1%의 고신장을 기록했다.

SSG닷컴에서도 10만~20만원 가격대의 과일 세트가 전년 대비 253%, 수산 세트는 212.6%, 정육 세트는 277.8% 신장했다.

이마트 최훈학 마케팅 담당은 "프리미엄 세트 매출 호조와 농수축산물 선물 한도 완화로 사전예약 선물세트 매출이 크게 증가한 가운데 언택트 설 문화로 선물세트 본판매 기간에도 이같은 분위기가 이어질 것"이라며 "많은 고객들이 만족할 수 있는 양질의 선물세트를 선보이겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr